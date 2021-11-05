Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 10:15
10:14
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 5 ноября, праздники, факты, люди
10:10
Экономика
Экономист Делягин предупредил россиян об угрозе ослабления рубля
10:10
Общество
Мясников поддержал инициативу Росздравнадзора о наказании врачей-антипрививочников
10:09
Общество
Дочь покойного актера Буркова призвала не допускать Доронину до живых людей
10:08
Происшествия
ФАН публикует видео с места жесткого столкновения «Газели» со столбом на Варшавском шоссе
10:05
Шоу-бизнес
Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина рассказала о ссоре с Егором Кридом
10:03
Происшествия
Житель Тольятти прописал в «резиновой квартире» 117 иностранцев
09:55
Политика
Спикер Госдумы Володин не исключил участия оппозиции в развитии страны
09:53
Происшествия
ФАН показал видео с найденной Audi, на которой уехали участники стрельбы в Химках
09:50
Армия
CASC: Китай вывел на орбиту научно-исследовательский спутник «Гуанму»
Все новости

Жители Приморья спасли застрявшего между гаражами щенка

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 09:30
Общество
Жители Приморья спасли застрявшего между гаражами щенка
pixabay.com  /  varjag

Владивосток, 5 ноября. В Уссурийске неравнодушные местные жители помогли щенку выбраться из ловушки. Молодой пес застрял между двумя гаражами, сообщают местные СМИ.

О попавшем в беду брошенном щенке горожане узнали из публикации в социальных сетях. Группа добровольцев немедленно отправились к месту, чтобы спасти животное.

Зоозащитники не только вытащили щенка из ловушки, но и закрыли проход в щель, чтобы там больше никто не застрял. Сообщается, что пес чувствует себя замечательно. Сейчас он активно готовится стать членом семьи нового хозяина.

Несколькими днями ранее домашний кот из Омска решил подышать свежим воздухом и просунул голову в окно, которое находилось в режиме проветривания, но застрял. На помощь ему пришли неравнодушные прохожие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители Приморья спасли застрявшего между гаражами щенка
приморье щенок добро хорошие новости россии спасение животного
Комментировать