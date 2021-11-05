Жители Приморья спасли застрявшего между гаражами щенка

Владивосток, 5 ноября. В Уссурийске неравнодушные местные жители помогли щенку выбраться из ловушки. Молодой пес застрял между двумя гаражами, сообщают местные СМИ.

О попавшем в беду брошенном щенке горожане узнали из публикации в социальных сетях. Группа добровольцев немедленно отправились к месту, чтобы спасти животное.

Зоозащитники не только вытащили щенка из ловушки, но и закрыли проход в щель, чтобы там больше никто не застрял. Сообщается, что пес чувствует себя замечательно. Сейчас он активно готовится стать членом семьи нового хозяина.

Несколькими днями ранее домашний кот из Омска решил подышать свежим воздухом и просунул голову в окно, которое находилось в режиме проветривания, но застрял. На помощь ему пришли неравнодушные прохожие.