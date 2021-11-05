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Действие QR-кодов расширят в Приморском крае с 8 ноября
Общество
Действие QR-кодов расширят в Приморском крае с 8 ноября
pexels.com  /  Anna Shvets

Владивосток, 5 ноября. Систему QR-кодов в Приморье распространят на торговые центры, отели, парикмахерские и сауны. Вход в эти заведения ограничат для непривитых граждан с 8 ноября.

Инициатором такого решения стала главный санитарный врач региона Татьяна Детковская. Посещать непродовольственные магазины, салоны красоты и ряд других организаций можно будет лишь при наличии QR-кода, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19 за последние полгода.

Система QR-кодов действует в Приморье с 30 октября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Они требуются для посещения заведений общепита, культурных и спортивных учреждений. Жители с медотводом могут получить доступ в эти организации лишь при наличии справки определенного образца, выданной медицинским учреждением.

Тульская область с 8 ноября тоже ужесточает ограничения в связи с коронавирусом. В регионе вводится действие QR-кодов для посещения торговых и торгово-развлекательных центров.

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