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Ребенок помог найти потерявшегося в приморском лесу пенсионера
Общество
Ребенок помог найти потерявшегося в приморском лесу пенсионера
pixabay.com

Владивосток, 4 ноября. Потерявшегося в лесах Приморья пенсионера помог найти мальчик. Волонтеры поблагодарили его за наблюдательность, которая помогла спасти человеческую жизнь.

Житель города Фокина пропал без вести 1 ноября. Сын перенесшего инсульт пожилого мужчины обратился за помощью в спасательную службу. По словам горожанина, 76-летний отец мог быть дезориентирован после болезни.

Волонтеры организовали поиски. Шли вторые сутки, но пенсионера было не найти. Помог маленький мальчик по имени Слава, который сообщил, куда отправился пропавший. Ребенок указал точный маршрут, который вел в лес. Он отметил, что шел за ним почти всю дорогу. Добровольцы нашли жителя Фокина в чаще через 20 минут. Он провел в зарослях двое суток, но выжил.

Мытищинские врачи спасли женщину с инсультом, сообщало РИАМО. В результате проведенной ангиографии у пациентки выявили тромб в средней мозговой артерии.

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