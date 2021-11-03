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Приморские военные займутся восстановлением артсамохода СУ-100 времени ВОВ

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 07:29
Армия
Приморские военные займутся восстановлением артсамохода СУ-100 времени ВОВ
wikipedia.org  /  Lite / I, Lite CC BY-SA 3.0

Владивосток, 3 ноября. Военные в Приморском крае приступили к восстановлению советской противотанковой самоходной артиллерийской установки СУ-100, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Специалистам предстоит большая работа, поскольку большинство составляющих боевой машины не пригодны для восстановления. Военнослужащие заменят детали аналогами или изготовят их заново.

Работы проводят специалисты базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа (ВВО). Восстановленный СУ-100 пополнит уникальный музей бронетанковой техники воинской части, где уже представлены 20 экземпляров техники времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие-ремонтники приморской базы имеют большой опыт в постановлении легендарной техники военного времени. Специалисты ВВО три года назад за рекордно короткие сроки восстановили американский средний танк «Шерман», поднятый со дня Баренцева моря водолазами Северного флота.

СУ-100 — советская противотанковая самоходная артиллерийская установка, класса истребителей танков. Калибр пушки — 100 мм. Была создана на базе Т-34-85 конструкторами «Уралмашзавода» в конце 1943-начале 1944 годов.

Ранее сообщалось, что боевые машины времен ВОВ участвовали в парадах Победы на Дальнем Востоке. «Катюша», танки ИС-2 и Т-34, противотанковая артиллерийская установка СУ-100, приняли участие в праздничных шествиях в Улан-Удэ и Чите.

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вов су-100 самоход
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