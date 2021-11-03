Приморский край поставил новый рекорд по числу привитых за сутки

Владивосток, 3 ноября. Число получивших первый компонент вакцины от коронавируса в Приморье за сутки впервые составило более 13,5 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в регионе за сутки прививались по 5-6 тысяч человек. О прошлом рекорде по числу вакцинированных в день (около 7,5 тысячи человек) сообщалось в конце октября.

Согласно данным оперштаба за 2 ноября, первым компонентом вакцины от коронавируса в Приморье привились 3 581 человек. За весь период прививочной кампании это рекордный показатель.

Нагрузка на прививочные пункты увеличилась. На помощь медикам пришли студенты-волонтеры медколледжа. В ближайшие дни бригады будут усилены студентами шестого курса и ординаторами из ТГМУ.

Всего с начала пандемии в Приморском крае выявлено 77 122 случая заражения коронавирусом, выздоровели 68 195 человек. Скончались 1271 человек. Всего были привиты 541 832 гражданина.