Участок дороги обрушился перед пляжем «Песочница» на трассе Артем — Находка

Владивосток, 30 октября. Яма на федеральной дороге появилась на территории Приморья. Грунт провалился перед базой отдыха «Песочница». Инцидент произошел глубокой ночью.

В результате происшествия дорогу перекрыли. Специалисты организовали временный объезд через Партизанск. Очевидцы заявили, что одна из машин из-за обрушения получила серьезные повреждения. Во время инцидента автомобиль воткнулся в раскол дороги. Соответствующей информацией поделилось издание «Комсомольская Правда».

Движение позже было открыто, но машины едут очень медленно и аккуратно. Специалисты пока не определили причину, по которой произошло обрушение дороги. В данный момент на федеральной трассе Артем — Находка в месте происшествия идут работы по отсыпке грунта.

Река Селезневка недавно затопила дорогу к Выборгу со стороны поселка Торфяновка. В результате происшествия дорожный участок перекрыли. Уровень воды в реке повысился до критических показателей, что и стало причиной подтопления проезжей части.