Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 07:22
07:21
Общество
Транспортная карта Москвы «Тройка» заработает в Новосибирске
07:14
Политика
МИД России отверг заявления США о невозможности нормальной работы их дипмиссии
07:13
Общество
Новосибирцев возмутила речь о несуществующей болезни перед спектаклем в театре
07:05
Экономика
Политолог Гаспарян усомнился в способности Киева договариваться о поставках угля
06:57
Происшествия
Участок дороги обрушился перед пляжем «Песочница» на трассе Артем — Находка
06:48
Технологии
Туалет космического корабля Илона Маска протек во время полета
06:42
Экономика
Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон возмутился прибылью «Газпрома» за 2021 год
06:25
Политика
Политолог Гаспарян отрицает провокации под Крымом со стороны Украины
06:23
Армия
Аналог военной кафедры откроют на базе Северо-Восточного федерального университета
06:20
Общество
Выброс пепла произошел на вулкане Карымский на Камчатке
Все новости

Участок дороги обрушился перед пляжем «Песочница» на трассе Артем — Находка
Происшествия
Участок дороги обрушился перед пляжем «Песочница» на трассе Артем — Находка
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Владивосток, 30 октября. Яма на федеральной дороге появилась на территории Приморья. Грунт провалился перед базой отдыха «Песочница». Инцидент произошел глубокой ночью.

В результате происшествия дорогу перекрыли. Специалисты организовали временный объезд через Партизанск. Очевидцы заявили, что одна из машин из-за обрушения получила серьезные повреждения. Во время инцидента автомобиль воткнулся в раскол дороги. Соответствующей информацией поделилось издание «Комсомольская Правда».

Движение позже было открыто, но машины едут очень медленно и аккуратно. Специалисты пока не определили причину, по которой произошло обрушение дороги. В данный момент на федеральной трассе Артем — Находка в месте происшествия идут работы по отсыпке грунта.

Река Селезневка недавно затопила дорогу к Выборгу со стороны поселка Торфяновка. В результате происшествия дорожный участок перекрыли. Уровень воды в реке повысился до критических показателей, что и стало причиной подтопления проезжей части.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Участок дороги обрушился перед пляжем «Песочница» на трассе Артем — Находка
обрушение дорога провал грунт
Комментировать