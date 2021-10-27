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Власти Приморья поддержат жителей края новой выплатой

  /   Обновлено: 27 октября 2021 12:35
Экономика
Власти Приморья поддержат жителей края новой выплатой
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Владивосток, 27 октября. Парламент Приморского края принял изменения в законодательство, которые позволят определенным категориям жителей региона получать новое ежемесячное пособие. Об этом сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о поддержанном в первом чтении законопроекте, который скорректирует закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». Согласно документу, после его принятия выплаты смогут получать граждане, оказывающие уход инвалидам первой группы. При этом назначение пособия не будет зависеть от тяжести состояния такого инвалида.

Новые правила должны начать действовать с 1 января 2022 года. Размер выплаты составит 13,3 тысячи рублей. Для реализации этой меры поддержки потребуется 29 миллионов рублей средств краевого бюджета.

Новую выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры с инвалидностью. Пособие выплачивается раз в год и является целевым.

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