Новый офис «Яндекса» появится во Владивостоке в 2022 году

Владивосток, 27 октября. Интернет-холдинг «Яндекс» откроет офис во Владивостоке в 2022 году. Информацию об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам генерального директора компании в России Елены Буниной, «Яндекс» разрабатывается не только в Москве. Сервисы «Яндекс.Авиабилеты» и «Яндекс.Афиша» создается в Екатеринбурге. Также часть команды «Яндекс.Браузер» находится в Новосибирске.

Бунина подчеркнула, что Владивосток является крупным научным центром. Она отметила, что в городе находится много университетов, которые готовят хороших специалистов. Гендиректор «Яндекса» рассказала, что компания давно сотрудничает с ДВФУ, и там преподают курсы, созданные сервисом.

Для офиса будет арендовано помещение в бизнес-центре, площадью не менее 1,5 тыс. кв. метров. Предполагается, что там можно будет разместить 150 рабочих мест.

Недавно стало известно, что роботы-беспилотники от «Яндекса» начали доставлять посылки клиентам «Почты России» в Москве.