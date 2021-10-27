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Гейзер забил посреди парковки во Владивостоке
Происшествия
Гейзер забил посреди парковки во Владивостоке
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Владивосток, 27 октября. Горячий фонтан образовался посреди одной из улиц Владивостока. Это случилось из-за прорыва трубы тепловых сетей. Одна из очевидцев рассказала о произошедшем.

Так, утром, 27 октября, прорвало трубу по Народному проспекту. Кипящий водяной фонтан из-под асфальта поднимался в высоту почти на три метра. Горячей водой были облиты несколько находящихся рядом автомобилей. Транспорт и прохожие не пострадали, передает РЕН ТВ.

Авария произошла на сетях МУПВ «ВПЭС» во время запуска теплоносителя. В организации прокомментировали инцидент. Там объяснили, что это случилось из-за изношенности труб на данном участке. Рабочие планируют восстановить поломку в течение дня и снова подать горячую воду.

Ранее стало известно, что сотрудники Водоканала начали замену поврежденного участка водопровода в Курортном районе для восстановления снабжения. Авария привела к отключению воды в Сестрорецке и нескольких населенных пунктах.

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труба прорыв кипяток
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