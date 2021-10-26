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Подделывающего сертификаты о вакцинации врача уволили в Приморье
Происшествия
Подделывающего сертификаты о вакцинации врача уволили в Приморье
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Владивосток, 26 октября. Главного врача Шкотовской больницы в Приморье уволили. В этой поликлинике сотрудники правоохранительных органов установили факт продажи поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, передают региональные власти.

Во вторник в УМВД заявили, что работники Шкотовской больницы получила вознаграждение за поддельный сертификат от прививки. Правоохранители изъяли документы, которые доказывают фиктивное проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, у должностных лиц этого учреждения здравоохранения.

Большие проверки в центральной больнице Шкотовского района проводились вместе с Министерством здравоохранения Приморского края. В этих следственных работах также принимали участие сотрудники правоохранительных органов. Полиция выберет наказание виновным после следственных мероприятий.

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