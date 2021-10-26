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Огонь охватил Некрасовский рынок во Владивостоке
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Огонь охватил Некрасовский рынок во Владивостоке
pixabay.com  /  Michael Schwarzenberger

Владивосток, 26 октября. Вся крыша Некрасовского рынка во Владивостоке была объята огнем, на месте происшествия уже в 10:41 работали пожарные подразделения.

Густые черные клубы дыма было видно практически из любой точки города, с верхних этажей многоэтажек можно было заметить пламя на крыше. Площадь пожара на рынке во Владивостоке на данный момент выросла до 700 «квадратов», информировали в МЧС. Спасатели эвакуировали 70 человек.

Недавно крупный пожар случился под Пермью. Около двух часов понадобилось, чтобы потушить пожар в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш под Пермью. Огонь полыхал на площади 103 кв. метра. Погибли три человека, в том числе один ребенок.

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