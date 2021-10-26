Приморским медикам грозит тюрьма за подделку сертификатов о вакцинации

Уссурийск, 26 октября. Полиция выявила факт организации подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса за денежное вознаграждение сотрудниками медицинских организаций в Приморье. Информацию об этом рассказала руководитель пресс-службы регионального УМВД России Ирина Сырова.

В настоящее время сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России проверяют организацию выдачи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Ранее было возбуждено уголовное дело, в рамках которого был выявлен факт предоставления фиктивных сертификатов за денежное вознаграждение в Шкотовском районе и Уссурийске. Обыск показал проведение поддельной вакцинации 30 гражданам региона. За такое преступление врачам может грозить до двух лет лишения свободы.

Недавно министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о тяжелом течении COVID-19 у лжевакцинированных.