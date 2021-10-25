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Жители Приморского края выберут своего народного героя в конкурсе «Наш человек»
Общество
Жители Приморского края выберут своего народного героя в конкурсе «Наш человек»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 25 октября. Голосование за победителей конкурса социально значимых поступков «Наш человек» стартовало 25 октября в Приморском крае.

Проект рассказывает о достижениях жителей Приморья, которые внесли свой вклад в развитие родного города, села или поселка. Кандидатуры на участие в конкурсе предлагали зрители «Общественного телевидения Приморья», а также подписчики телеканала в социальных сетях.

Голосование продлится с 25 октября по 5 декабря на официальном сайте правительства Приморского края. Отдать свой голос можно за одного участника в каждой из номинаций: «Забота о людях», «Семейные ценности», «Просто так», «Гражданская позиция», «Увлеченный делом» и «Верность профессии».

Как стало известно ранее, шестиклассник из Петербурга выиграл международный конкурс по робототехнике. Он разработал куртку-пауэрбанк, которая в холодную погоду способна заряжать мобильный телефон.

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