Приморцы освободили амурского тигренка из барсучьего капкана

Владивосток, 25 октября. Трехмесячный тигренок угодил лапой в капкан в Приморском крае. Вызволять хищника поехали специалисты центра «Амурский тигр».

Сообщение о попавшем в западню тигренке отправил местный житель. Специалисты оперативно прибыли к месту происшествия и обездвижили животное. По словам спасателей центра, котенок попал в капкан когтем передней правой лапы.

«Возраст зверя три-четыре месяца, вес около 20-25 килограммов, самка», — уточнили специалисты из «Амурского тигра».

Спасатели осмотрели животное и обработали небольшие раны. Серьезных повреждений не было обнаружено, поэтому тигренка решили оставить в естественной среде обитания. Уточняется, что капкан был установлен для барсуков. Рядом с местом обнаружения были следы взрослого зверя. Эксперты предполагают, что это была мать-тигрица.

Приморские специалисты помогают не только хищникам, но и другим животным. Так, сотрудники центра по спасению зверей «Тигр» вернули в естественную среду обитания пятнистого оленя. Его с ссадинами и ранами вытащили из моря, пишет Deita.ru.