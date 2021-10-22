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СК возбудил дело после смерти мужчины от обрушения козырька подъезда в Приморье
Происшествия
СК возбудил дело после смерти мужчины от обрушения козырька подъезда в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Владивосток, 22 октября. Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины, на которого упал козырек подъезда многоквартирного дома в поселке Новый Надеждинского района в Приморском крае.

Информация об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России. Так, 55-летний мужчина выполнял ремонтные работы по замене отопительных труб в доме на Первомайской улице. В этот момент на него обрушилась железобетонная плита, которая была козырьком подъезда.

От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время следователи проводят обыски в компании, которая обслуживала дом, и допрашивают свидетелей. Приморская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Она даст правовую оценку действиям ответственных лиц по содержанию домового имущества.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении матери убитой девятилетней девочки из Вологды, которая не уделяла ей должного внимания.

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