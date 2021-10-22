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Газетные киоски могут убрать с улиц Владивостока

  /   Обновлено: 22 октября 2021 05:51
Общество
Газетные киоски могут убрать с улиц Владивостока
pixabay.com  /  Andrys

Владивосток, 22 октября. Газетные киоски во Владивостоке не сносят, как обычно. Их «по-доброму» просят убрать из центральной части города, обещая взамен другие места, и при этом требуют встать в обозначенные схемой НТО границы, даже если после всех городских реконструкций сделать это невозможно.

Такие изменения повлекли за собой новую методику расчета стоимости аренды земли, она увеличилась. Под газетными киосками, в том числе, более чем в 14 раз, передает «Российская газета».

«Теперь ежемесячно за каждый киоск мы должны платить от 1692 до 2821 рубля. Это при нашем весьма ограниченном ассортименте», — рассказал владелец группы компаний «Владпресса» Павел Вишняк.

В результате все деньги уходят на арендные траты, а на расчеты с редакциями средств уже не остается. Павел Вишняк продолжает работать себе в убыток и подумывает о закрытии бизнеса. У его компании более 300 газетных киосков в Приморье и Амурской области, а более 150 контрагентов распространяют газеты и журналы в маленьких поселках региона.

На днях в аэропорту Владивостока лиса погибла при столкновении со стойкой шасси самолета, который двигался в сторону стоянки. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов по факту инцидента.

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