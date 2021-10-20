Авиакомпания S7 Airlines возобновит рейсы из Владивостока на Пхукет с 15 ноября

Владивосток, 20 октября. Международный аэропорт Владивостока принял решение возобновить прямые рейсы на Пхукет. Такое заявление сделали в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно предварительной информации, полеты по данному направлению возобновляются с 15 ноября. Их будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Первое время самолеты будут летать один раз в неделю, по понедельникам. Жители Владивостока будут летать в пляжную столицу Таиланда на воздушных судах модели Airbus A320 neo.

Россия приняла решение возобновить с 9 ноября авиасообщение с рядом стран. С этого момента у туристов появится возможность отправиться в Таиланд, Тунис, Оман, Словению и Иран. При въезде в Таиланд гражданам РФ нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинскую страховку не менее чем на 100 тыс. долларов и отрицательный результат теста на коронавирус.

При этом уже начиная с 15 ноября предъявление ПЦР-теста для прибывающих на Кубу туристов станет необязательным. Путешественникам будет достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации, так как к этому моменту 90% населения страны уже будет вакцинировано, сообщает «Ридус».