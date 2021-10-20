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Движение по железнодорожному мосту во Владивостоке открыто после обрушения
Общество
Движение по железнодорожному мосту во Владивостоке открыто после обрушения
wikipedia.org  /  Raki_Man / CC BY 3.0

Владивосток, 20 октября. Работы по восстановлению железнодорожного моста вблизи станции Гайдамак завершены во Владивостоке. Конструкция пострадала в результате ДТП с участием большегруза в начале октября текущего года.

Сейчас движение по мосту возобновлено для автомобилей. В ближайшее время ограничения планируется снять и для поездов, уточнили в пресс-центре Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»). Ремонтные работы осуществлялись в ночное время с 19 на 20 октября. Это позволило не препятствовать движению автотранспорта.

Обрушение моста произошло 4 октября. Грузовик, который перевозил экскаватор, задел мост над дорогой, что спровоцировало падение железобетонной плиты на проезжую часть. В результате происшествия никто не получил травмы, однако на несколько недель движение по мосту было полностью закрыто.

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мост приморье владивосток
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