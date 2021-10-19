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Радиационный фон в Приморье не изменился после пуска неизвестного снаряда из КНДР
Армия
Радиационный фон в Приморье не изменился после пуска неизвестного снаряда из КНДР
flickr.com  /  (stephan)

Владивосток, 19 октября. Примгидромет не зафиксировал изменений в радиационном фоне Приморского края после пуска неопознанного снаряда из Северной Кореи в сторону Японского моря.

Снаряды были выпущены в восточном направлении из провинции Пхенан-Намдо, которая находится на западе КНДР. Данные о типе ракет и дальности полетов не были предоставлены. Комитет начальников штабов Южной Кореи информировал, что следит за ситуацией, армия приведена в боевую готовность на случай повторных запусков. Японская береговая охрана предупредила суда о возможном пуске баллистической ракеты со стороны республики.

В Южной Корее не удалось опознать снаряды. Данные о происшествии появились во время выступления постоянного представителя КНДР на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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кндр снаряд радиация
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