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Жители Дальнего Востока смогут купить субсидированные билеты на рейсы «Аэрофлота»

  /   Обновлено: 19 октября 2021 03:03
Общество
Жители Дальнего Востока смогут купить субсидированные билеты на рейсы «Аэрофлота»
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Владивосток, 19 октября. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по программе субсидированных перевозок для живущих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) пассажиров.

Правительство выделило на эти цели дополнительные средства, отметили в дальневосточном отделении перевозчика. Купить билеты по субсидируемому тарифу жители ДФО могут на прямые рейсы «Аэрофлота» в эконом-классе из Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока и Хабаровска в Москву и в обратном направлении.

«Стоимость авиабилета составляет 7 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы», — цитирует дальневосточное отделение «Аэрофлота» РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о выделении допподержки от государства авиационному сектору. Кабинет министров направит на субсидирование льготных перелетов с Дальнего Востока порядка 500 млн рублей.

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