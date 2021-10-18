Новые приюты для бездомных животных построят в Приморье

Владивосток, 18 октября. Правительство Приморского края выделит 150 млн рублей на строительство приютов для бездомных животных. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба.

На заседании было уделено внимание вопросу надзора за бездомными животными. По словам Кожемяко, правительство поддержит муниципальные образования, которые нуждаются в финансовой помощи. Средства из краевого бюджета 2022 года будут направлены тем, кто составил проектно-сметную документацию, определился по концепции приюта и количеству мест для животных.

В настоящее время некоммерческие организации для бездомных животных открылись в Уссурийске и Большом Камне. В декабре начнется работа приюта в Анучинском муниципальном округе, рассказал руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья Станислав Крушинский.

Ранее в одном из торговых центров Ярославля прошла акция «Хочу домой». В ее рамках волонтеры отдавали в добрые руки кошек и собак из местных приютов.