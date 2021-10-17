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Жители Приморья установили мировой рекорд по жарке самого большого барбекю
Общество
Жители Приморья установили мировой рекорд по жарке самого большого барбекю
pixabay.com

Владивосток, 17 октября. Жители села Михайловка, расположенного в Приморье, установили мировой рекорд по жарке барбекю, приготовив обед из 300 килограммов мяса. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте газеты «Коммунар».

Событие произошло на центральной площади села. Для установления рекорда были приглашены 20 поваров из ресторанов Владивостока. Плохие погодные условия мешали готовке, однако даже зрители не покидали мероприятие.

Еще одним препятствием на пути к мировому рекорду стали маленькие тарелки. У поваров не получилось дожарить три килограмма мяса. Однако барбекю все равно стало самым большим в мире. Рекорд зафиксировал официальный представитель Международного агентства регистрации рекордов Влад Копылов.

Общими усилиями недавно был достигнут еще один рекорд. Россияне совершили самый массовый прыжок с подвесного моста с парашютами в Сочи.

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