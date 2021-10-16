Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 11:59
11:59
Политика
Посольство США на Украине осудило решение России провести перепись населения в Крыму
11:56
Экономика
Новак назвал иждивенческим подход Украины к покупке газа
11:52
Происшествия
Работник албанского отеля рассказал, что россияне погибли спустя час после заселения
11:52
Общество
Суточный показатель смертности от COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек
11:51
Весь мир
Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи
11:49
Армия
19FortyFive: маневренность российского истребителя Су-27 является проблемой для F-35
11:48
Экономика
Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
11:46
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
11:46
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
11:46
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
Все новости

Жители Лесозаводска спасли застрявшего на опоре моста домашнего пса

  /   Обновлено: 16 октября 2021 09:42
Общество
Жители Лесозаводска спасли застрявшего на опоре моста домашнего пса
pixabay.com

Владивосток, 16 октября. Пес просидел на опоре моста, отрезанной от берега, больше шести часов. Его спасли неравнодушные горожане.

Инцидент произошел в Лесозаводске. Местные жители увидели на нижней опоре моста собаку. Пес породы питбуль завороженно смотрел на водную гладь. Неравнодушные приморцы решили помочь четвероногому.

Надев болоневые костюмы, они сняли животное с переправы и доставили на лодке к берегу. Пес стал странно себя вести и не хотел уходить от воды. Он стал лаять. Спустя время он побежал к хозяевам.

Еще одно спасение произошло не так давно в ЕАО. Местные жители вытащили из болота косулю. От толстого слоя грязи животное отмывали прямо на месте происшествия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители Лесозаводска спасли застрявшего на опоре моста домашнего пса
мост собака спасение хорошие новости россии
Комментировать