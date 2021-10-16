Жители Лесозаводска спасли застрявшего на опоре моста домашнего пса

Владивосток, 16 октября. Пес просидел на опоре моста, отрезанной от берега, больше шести часов. Его спасли неравнодушные горожане.

Инцидент произошел в Лесозаводске. Местные жители увидели на нижней опоре моста собаку. Пес породы питбуль завороженно смотрел на водную гладь. Неравнодушные приморцы решили помочь четвероногому.

Надев болоневые костюмы, они сняли животное с переправы и доставили на лодке к берегу. Пес стал странно себя вести и не хотел уходить от воды. Он стал лаять. Спустя время он побежал к хозяевам.

Еще одно спасение произошло не так давно в ЕАО. Местные жители вытащили из болота косулю. От толстого слоя грязи животное отмывали прямо на месте происшествия.