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Центр «Тигр» во Владивостоке вернул спасенного из моря оленя на волю

  /   Обновлено: 16 октября 2021 03:57
Общество
Центр «Тигр» во Владивостоке вернул спасенного из моря оленя на волю
pixabay.com

Владивосток, 16 октября. Пятнистого оленя с ранами и ссадинами вытащили из моря приморцы. Специалисты центра по спасению диких животных «Тигр» оказали рогатому необходимую ветеринарную помощь.

Олень, по словам сотрудников центра «Тигр», получил не очень глубокие раны. Они уже затянулись. Специалисты приняли решение выпустить рогатого жителя леса в родную стихию – уссурийскую тайгу, сообщили в организации на странице Instagram.

«Ветеринары пришли к выводу, что животное готово к самостоятельной жизни. Для минимизации стресса при выпуске, мы открыли дверь в вольере, и он спокойно вышел. И в клетку решил не возвращаться. Для дикого зверя нет ничего важнее свободы!» — заявили в центре «Тигр».

Копытное выловили из моря в начале недели. По словам очевидцев, олень пытался плыть в сторону Владивостока. Неравнодушные жители Приморья поспешили животному на помощь, а после передали ветеринарам. Специалисты подтвердили, что здоровью оленя ничего не угрожает.

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