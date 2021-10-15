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Фестиваль украинской культуры пройдет в Приморье

  /   Обновлено: 15 октября 2021 15:52
Общество
Фестиваль украинской культуры пройдет в Приморье
Global Look Press  /  Nazar Furyk

Владивосток, 15 октября. Фестиваль украинской культуры под названием «Рiднi джерела» пройдет в Приморском крае. Мероприятие стартует 16 октября.

Участниками фестиваля станут десятки творческих коллективов Дальнего Востока, а также национально-культурные общественные организации. В программе представлены выступления театра пародий Верки Сердючки, хороводов дружбы, ярмарка мастеров. Гости фестиваля смогут поучаствовать в конкурсе венков, попробовать блюда национальной кухни и сделать памятные фото в специальной зоне, пишет VladNews.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Славянский берег». Он направлен на укрепление дружеских отношений разных национальностей, проживающих в одном регионе.

Ранее стало известно об отмене Санкт-Петербургского культурного форума. Мероприятие решили не проводить ввиду неблагоприятной обстановки в Северной столице из-за коронавируса.

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