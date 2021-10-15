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Власти Приморья введут QR-коды для посещения кафе с 15 ноября

  /   Обновлено: 15 октября 2021 07:28
Общество
Власти Приморья введут QR-коды для посещения кафе с 15 ноября
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Владивосток, 15 октября. Жители Приморья с 15 ноября обязаны будут предъявлять QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта. Подобные меры вводятся в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

Местные жители еще могут успеть пройти вакцинацию и получить необходимые документы, а бизнес подготовиться к нововведениям. Коды не понадобятся жителям региона моложе 18 лет и тем, кто предоставит документ о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом заявила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко в эфире радио «Владивосток FM».

Ранее власти Якутии сообщили о введении QR-кодов для входа в кинотеатры, концертные организации, музеи, библиотеки, на выставки, дома культуры и творческие студии. Ограничительные меры вступят в силу с 20 октября. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

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ограничения пандемия коронавирус
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