Житель Владивостока предстанет перед судом из-за гибели двух детей во время тушения пожара

Владивосток, 13 октября. Двое детей погибли по вине соседа, который вылил воду на горевшее масло во время тушения пожара в квартире. Действия мужчины вызвали задымление, что привело к смерти несовершеннолетних.

Трагедия произошла вечером 2 марта в квартире 25-этажного жилого дома во Владивостоке. В результате пожара в больницу были доставлены четверо детей, двое из которых затем скончались. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — уточнили в региональном СКР.

Следствие установило, что в день трагедии жильцы одной из квартир готовили курицу во фритюре. Однако в ходе процесса масло перегрелось, что вызвало возгорание. Тогда молодой человек вылил воду на горевшее масло и лишь усилил распространение огня. Дым попал в соседнюю квартиру, где находились дети шести и десяти лет. Они надышались угарным газом и погибли.

Смертельный пожар ранее произошел на территории общежития в Вологде. Огонь охватил один из этажей здания, в результате чего погибли женщина и двое маленьких детей.