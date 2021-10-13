Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 октября 08:01
08:00
Политика
Украинский военный эксперт Чмут признал, что у ВСУ существует немало проблем
07:58
Армия
Первые подразделения С-500 «Прометей» встанут на защиту Москвы
07:52
Общество
Жилые дома со встроенными огородами могут появиться в России через три года
07:51
Шоу-бизнес
Победившая коронавирус МакSим отправилась в паломничество по святым местам Крыма
07:48
Политика
Кисида объявил о создании в Японии защиты против гиперзвуковых ракет
07:47
Происшествия
Три ребенка попали в больницу с травмами после пожара в тюменской квартире
07:42
Армия
Российские инженеры создали прицел для эффективной стрельбы из крупнокалиберного пулемета
07:40
Происшествия
Пять туристов перевернулись в лодке у маяка Анива на Сахалине
07:34
Общество
Гастроэнтеролог Бережная перечислила возможные причины появления изжоги
07:29
Происшествия
Житель Владивостока предстанет перед судом из-за гибели двух детей во время тушения пожара
Все новости

Житель Владивостока предстанет перед судом из-за гибели двух детей во время тушения пожара
Происшествия
Житель Владивостока предстанет перед судом из-за гибели двух детей во время тушения пожара
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 13 октября. Двое детей погибли по вине соседа, который вылил воду на горевшее масло во время тушения пожара в квартире. Действия мужчины вызвали задымление, что привело к смерти несовершеннолетних.

Трагедия произошла вечером 2 марта в квартире 25-этажного жилого дома во Владивостоке. В результате пожара в больницу были доставлены четверо детей, двое из которых затем скончались. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — уточнили в региональном СКР.

Следствие установило, что в день трагедии жильцы одной из квартир готовили курицу во фритюре. Однако в ходе процесса масло перегрелось, что вызвало возгорание. Тогда молодой человек вылил воду на горевшее масло и лишь усилил распространение огня. Дым попал в соседнюю квартиру, где находились дети шести и десяти лет. Они надышались угарным газом и погибли.

Смертельный пожар ранее произошел на территории общежития в Вологде. Огонь охватил один из этажей здания, в результате чего погибли женщина и двое маленьких детей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Владивостока предстанет перед судом из-за гибели двух детей во время тушения пожара
пожар приморье владивосток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru