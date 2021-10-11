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Попавший под газонокосилку ежик пошел на поправку во Владивостоке

  /   Обновлено: 11 октября 2021 12:02
Общество
Попавший под газонокосилку ежик пошел на поправку во Владивостоке
pixabay.com/PD

Владивосток, 11 октября. Ежик, который несколькими неделями ранее попал под газонокосилку, начал выздоравливать. Об этом сообщили сотрудники приморского центра «Тигр», которые все это время выхаживали животное.

История ежика-хулигана, как его ласково назвали пользователи социальных сетей, началась еще в конце сентября. Хозяйка одного из участков в частном секторе косила траву газонокосилкой, когда лесной житель бросился под инструмент.

Еж серьезно пострадал, поэтому женщина отвезла его в центр «Тигр». Там ветеринары вылечили его и спустя время выпустили на волю. Однако вскоре ежик сам вернулся к людям, но в еще худшем состоянии. Тогда врачи не давали никаких гарантий, что он выживет, однако усердно лечили колючего «пациента».

Накануне ветеринары провели контрольное обследование, которое показало, что ежик пошел на поправку. Теперь он сможет продолжить жить в своей естественной среде обитания — у них как раз идет период заготовок припасов на зиму, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

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