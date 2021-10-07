Потепление ожидает жителей Приморского края 7 октября

Владивосток, 7 октября. Небольшое потепление ожидается в Приморском крае в четверг, 7 октября. Также прогнозируется дождь. Антициклон, который ранее принес в регион непогоду, отойдет на территорию Японского моря.

Атмосферный фронт накроет всю южную половину Приморского края. В первой половине дня в этих местах пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура 7 октября составит до плюс 18 градусов. На южном побережье воздух будет чуть теплее, на востоке ощутится похолодание.

Во Владивостоке в четверг будет облачно, но тепло. Столбики термометров покажут до плюс 16 градусов. В начале дня прогнозируются дожди, затем погода наладится, передает ИА DEITA.RU.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что прошедший сентябрь стал самым холодным за последние 25 лет.