Иномарка сгорела ночью на окраине Владивостока

Владивосток, 6 октября. Автомобиль сгорел на улице Нейбута во Владивостоке, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в 5:15 среды. На опубликованных в соцсетях видео и фото видно, что горит гибридный автомобиль. По предварительным данным, это Toyota Prius.

Инцидент произошел около многоквартирного жилого дома номер 81А по улице Нейбута. Огонь мог задеть припаркованные рядом автомобили.

Официальных комментариев от экстренных служб не поступало. Причина возгорания остается неизвестной, информирует DEITA.RU.

Ранее сообщалось, что в Первомайском районе Новосибирска загорелся автомобиль скорой помощи. Врач и водитель не пострадали.