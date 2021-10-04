Пятерых жителей Владивостока спасли во время пожара в многоэтажке

Владивосток, 4 октября. Возгорание в многоквартирном доме произошло накануне на улице Адмирала Юмашева. Пожарные спасли из охваченных дымом квартир пять человек.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 10:38, спустя пять минут отряд спасателей прибыл на место происшествия. Выяснилось, что в одной из квартир загорелась тумба.

Специалисты оперативно вывели на улицу пять человек с помощью спасательных устройств. Огонь был полностью ликвидирован на площади 2 кв. м. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее врачи перинатального центра спасли беременную жительницу Кургана. Пациентка поступила в медучреждение с обильным кровотечением на 28 неделе беременности. Медики боролись за ее жизнь около трех часов, сообщало URA.RU.