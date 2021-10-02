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В Приморье зафиксирован рост численности амурских тигров и леопардов

  /   Обновлено: 02 октября 2021 13:27
Общество
В Приморье зафиксирован рост численности амурских тигров и леопардов
leopard-land.ru  /  Пресс-служба нацпарка &quot;Земля леопарда&quot;

Владивосток, 2 октября. Зоологи зафиксировали рост популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов в этом году. На охраняемых территориях Приморья обитает более 120 диких кошек.

Специалисты получили данные для анализа при помощи фотоловушек. Самые крупные группировки хищников обитают на территориях нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь».

Численность амурских тигров в этой области увеличилась до 55 взрослых особей и детенышей, а дальневосточных леопардов насчитывается уже свыше 100. Дикие кошки хорошо уживаются друг с другом. Корма хватает на всех. Помимо этого, на охраняемых территориях также встречаются более 20 000 видов оленей, косуль и кабанов.

В конце июля в крымском заповеднике «Лебяжьи острова» был зафиксирован рост популяции краснокнижных птиц, сообщало Федеральное агентство новостей. В этот список вошли такие редкие птицы, как черноголовый хохотун и чеграва.

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