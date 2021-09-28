Отец троих детей совершил суицид на мосту в Приморском крае

Владивосток, 28 сентября. Правоохранители разбираются в трагической смерти жителя Владивостока. Как стало известно ФАН, перед совершением суицида 44-летний мужчина выпил бутылку коньяка.

В дежурную часть местной полиции 28 сентября около 07:00 по местному времени поступило сообщение от начальника караула Минтранса России. В нем он указал, что неизвестный мужчина совершил на охраняемой территории моста акт суицида.

«К нашему посту подъехала иномарка японского производства, — рассказал ФАН очевидец происшествия. — Она двигалась со стороны острова Русский в сторону полуострова Назимова. Из нее вышел мужчина. В руках у него была бутылка коньяка. Он стал жаловаться на свою жизнь и пить спиртное из горла. Он сообщил, что его бросила жена, оставив на его попечение троих несовершеннолетних детей. Он сообщил караульным, что устал жить и не может смириться с потерей супруги, которая, как он считает, совершила негодяйский поступок. Мы пытались отговорить его от страшного поступка. Но он сказал, чтобы к нему никто не подходил, иначе на тот свет он заберет того, кто попытается его спасти. После того, как спиртное кончилось, он совершил суицид».

На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и сотрудники МЧС.

Водолазы нашли тело в реке недалеко от берега. Труп направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она покажет точные причины смерти погибшего. Силовики выяснили, что у мужчины — криминальное прошлое. Он ранее был судим за грабеж с применением насилия.

По факту гибели правоохранители назначили проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что на Урале мужчину обвинили в доведении 17-летней внучки до суицида.