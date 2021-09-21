Лев Гефест из приморского зоопарка принял брошенного матерью детеныша

Владивосток, 21 сентября. Редкая белая львица Луна из зоопарка в Приморье отказалась от своего рожденного около месяца назад детеныша, рассказали сотрудники учреждения на странице в соцсети Instagram.

Молодая мама бросила малышку по непонятным причинам — львица начала рычать на дочку и убегать от нее. После этого работники зоопарка «Белый лев» попробовали познакомить детеныша с отцом. Лев по имени Гефест является главой прайда. Он сразу же принял зверька и начал его вылизывать.

«Сейчас папа — это ее главная защита… Мама оставила, на помощь пришел папа», — рассказал директор парка Виктор Агафонов.

В иркутском зоопарке произошла не менее удивительная история. Крепкая дружба завязалась между трехлапым львенком Форсом и щенком лабрадора Эльзой. Собака должна была присматривать за детенышем в период его лечения и реабилитации, рассказали сотрудники зоопарка.