Неизвестные похитили устройство для мониторинга за развитием паводка в Приморье

Владивосток, 21 сентября. Неизвестные похитили в Приморье устройство автоматизированного гидрологического комплекса на реке Наумовке в Красноармейском районе.

Оборудование использовали при мониторинге за уровнем воды, осадками и состоянием реки. «Примгидромет» заявил в своем профиле в Instagram, что специалисты направились на место похищения после того, как информация с устройства перестала поступать в гидрометцентр.

Из-за похищения было составлено заявление в полиции. Цена нанесенного ущерба в данный момент устанавливается. Метеорологи объяснили, что это устройство не представляет ценности, если его использовать не по назначению. Аппарат собран из материалов, которые даже на металлолом нельзя сдать.

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