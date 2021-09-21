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Неизвестные похитили устройство для мониторинга за развитием паводка в Приморье

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 08:15
Происшествия
Неизвестные похитили устройство для мониторинга за развитием паводка в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 21 сентября. Неизвестные похитили в Приморье устройство автоматизированного гидрологического комплекса на реке Наумовке в Красноармейском районе.

Оборудование использовали при мониторинге за уровнем воды, осадками и состоянием реки. «Примгидромет» заявил в своем профиле в Instagram, что специалисты направились на место похищения после того, как информация с устройства перестала поступать в гидрометцентр.

Из-за похищения было составлено заявление в полиции. Цена нанесенного ущерба в данный момент устанавливается. Метеорологи объяснили, что это устройство не представляет ценности, если его использовать не по назначению. Аппарат собран из материалов, которые даже на металлолом нельзя сдать.

Преступники на угнанных машинах ранее обокрали фирменный магазин "Реала Мадрид". Злоумышленники похитили игровые футболки и другую одежду.

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приморье паводок украли
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