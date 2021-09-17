Плохая погода не помешала жителям Владивостока участвовать в выборах с самого утра

Владивосток, 17 сентября. Жители Владивостока принимают активное участие в парламентских выборах, несмотря на дождь и раннее утро.

Граждане активно собираются на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах в региональный и федеральный парламент. Участки открылись в 08:00 по местному времени. На один из участков уже в начале девятого начали приходить избиратели, передает РИА Новости.

В участках действует строгий масочный режим. На входе избирателям предлагают маски и ручки. Сотрудники также находятся в средствах индивидуальной защиты. Из-за пандемии коронавируса голосующие не дают сотрудникам участка свои документы, а показывают их в своих руках.

«С утра (в первые полчаса — Прим. ФАН) уже более десятка человек, для утра пятницы для нашего участка это довольно много», — рассказал председатель избирательного участка.

Голосование на парламентских выборах проходит с 17 по 19 сентября. Оно будет длиться три дня в связи с пандемией коронавируса.

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