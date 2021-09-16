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Житель Приморья проведет пять лет в колонии из-за кражи попугаев
Происшествия
Житель Приморья проведет пять лет в колонии из-за кражи попугаев
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Владивосток, 16 сентября. Суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима 28-летнего жителя Артема, который, угрожая ножом, ограбил зоомагазин, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, в январе ранее судимый мужчина после употребления алкоголя решил ограбить зоомагазин. Осужденный угрожая ножом похитил 700 рублей и прихватил клетку с волнистыми попугаями в качестве подарка своей девушке. Уголовное дело было возбуждено по статье «разбой».

Артемовский городской суд вынес мужчине обвинительный приговор. Осужденному назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок ему предстоит провести в колонии строгого режима.

Ранее жительница дальневосточной столицы поделилась на своей странице в Instagram историей о похищении ее шпица по кличке Арчи. Женщина отвернулась в сторону, через минуту собачки уже не было.

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суд приморье разбой
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