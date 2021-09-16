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Синоптики прогнозируют дожди в Приморье в ближайшие дни
Политика
Синоптики прогнозируют дожди в Приморье в ближайшие дни
pexels.com  /  Adrianna Calvo

, 16 сентября. Дожди умеренной интенсивности и продолжительности ожидаются 16 сентября в Приморском крае.

Агентство DEITA.RU со ссылкой на синоптиков информирует, что на этой неделе погода в Приморском крае своей турбулетностью напоминает зебру: чередуются полоса солнца и полоса дождя. Вторгшийся накануне антициклон переместится на север Японского моря. Атмосферное давление над Приморьем начнет падать.

Благодаря приближению облачных фронтов с запада ночью потеплеет. Днем в четверг из-за смещения воздушных масс пройдут небольшие дожди. Ожидается умеренное количество осадков. Температура составит до +23. Дожди в пятницу прекратятся.

Облачная погода с юго-восточным ветром ожидается во Владивостоке. Возможен небольшой дождь. Температура поднимется до +20.

Ранее синоптики рассказали о вероятности бабьего лета в Санкт-Петербурге. Пока рано расстраиваться и думать, что теплая погода ушла безвозвратно.

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