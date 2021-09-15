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Детеныш белухи впервые появился на свет в океанариуме Приморья
Общество
Детеныш белухи впервые появился на свет в океанариуме Приморья
wikipedia.org  /  Steve Snodgrass

Владивосток, 15 сентября. Белуха по кличке Джессика из Приморского океанариума родила детеныша. Он стал первым, кто появился на свет в российском дельфинарии.

Детеныш белухи родился 1 августа. Руководитель Приморского океанариума Игорь Костычев рассказал, что Джессике не потребовалась помощь людей в рождении белушонка. Новорожденная почти сразу стала питаться материнским молоком.

«Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни 14-летней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария», — цитирует сообщение учреждения RT.

Смотрители калининградского зоопарка отпраздновали двухлетие с момента рождения муравьеда. Детеныш, который появился на свет в сентябре 2019 года, стал первым родившимся в России. За ним круглые сутки наблюдали зооняни.

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