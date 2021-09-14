Самый популярный енот России проехал всю страну и остался жить во Владивостоке

Владивосток, 14 сентября. Объехавший всю Россию енот Витя из Челябинска принял решение переехать на ПМЖ во Владивосток. Такое решение приняли его хозяева.

Летом 2021 года семья Вити приняла решение отправиться в путешествие по всей России с конечной точкой во Владивостоке. В общей сложности им нужно было преодолеть около 22 тыс. км на автомобиле «Нива».

«Мы более семи лет мечтали так провести лето — просто сесть в машину и ехать куда глаза глядят. Когда мы собрались, у нас на руках уже был Витя, которому 2,5 года», — цитирует ИА PrimaMedia слова хозяйки енота.

Prt Scr instagram.com / @raccoon.vitya

Путешествие необычной семьи началось в последний день весны — 31 мая. На то, чтобы добраться до Владивостока, им пришлось потратить 60 дней. За это время енот и его хозяева объехали 55 регионов России.

«В первый же день мы решили, что хотим в нем остаться жить. Мы во Владивостоке находимся уже третий день, буквально вчера сняли квартиру, чтобы остаться здесь», — отметила хозяйка Вити.

На днях другой енот стал участником настоящего чрезвычайного происшествия в Амурской области. Экзотический зверь забрался на электроопору и застрял на ней. Местные электрики развернули целую спасательную операцию для того, чтобы помочь животному, попавшему в беду.