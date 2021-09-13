Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 08:06
08:03
Происшествия
Уфимка упала с 19-го этажа нового жилого здания
08:02
Происшествия
Труп студентки колледжа нашли около «дома смерти» в Уфе
08:00
Политика
Несмотря на неторопливость интеграционных процессов РФ и РБ, время тут работает на Россию
07:58
Общество
Камчатка приняла у себя более 50 претенденток на участие в «Этнокрасавице»
07:56
Общество
Тельцы оказались самыми сильными и мужественными среди знаков зодиака
07:55
Технологии
Apple может оснастить iPhone 13 флеш-накопителем объемом до 1 ТБ
07:52
Общество
Камчатские правоохранители показали детям «автомобильные ловушки»
07:47
Политика
Депутат Рады Скороход возмутила пользователей ВКонтакте мнением о цене газа для Украины
07:46
Общество
Ожирение может защитить человека от смертельно опасных болезней
07:45
Общество
Синоптики Gismeteo предупредили жителей Владивостока о трехдневном ливне
Все новости

Рекордный объем ипотечных кредитов выдали в Приморье
Экономика
Рекордный объем ипотечных кредитов выдали в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 13 сентября. Объем выдачи ипотеки в Приморье по итогам июня обновил исторический максимум, достигнув почти 8,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2020 года. Тогда жилищных займов было выдано на 8,3 млрд рублей. После изменения условий льготной ипотеки объем ипотечных сделок упал до 7,2 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам за последние два года снизилась с 10,22% до 6,47%. Объем выдачи ИЖК в Приморье по сравнению с июлем 2019 года вырос почти в 2,5 раза. Всего за семь месяцев этого года в регионе выдано более 13,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на более чем 48,7 млрд рублей.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунов заявил, что проект города Спутника должен войти в программу «Дальневосточный квартал». Создание нового населенного пункта планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Рекордный объем ипотечных кредитов выдали в Приморье
ипотека приморье кредиты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru