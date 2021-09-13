Рекордный объем ипотечных кредитов выдали в Приморье

Владивосток, 13 сентября. Объем выдачи ипотеки в Приморье по итогам июня обновил исторический максимум, достигнув почти 8,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2020 года. Тогда жилищных займов было выдано на 8,3 млрд рублей. После изменения условий льготной ипотеки объем ипотечных сделок упал до 7,2 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам за последние два года снизилась с 10,22% до 6,47%. Объем выдачи ИЖК в Приморье по сравнению с июлем 2019 года вырос почти в 2,5 раза. Всего за семь месяцев этого года в регионе выдано более 13,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на более чем 48,7 млрд рублей.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунов заявил, что проект города Спутника должен войти в программу «Дальневосточный квартал». Создание нового населенного пункта планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока.