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Сильные дожди и град ожидаются в Приморье 12 сентября
Общество
Сильные дожди и град ожидаются в Приморье 12 сентября
pexels.com  /  Vlad Chețan

Владивосток, 12 сентября. Приморский край окажется во власти тыловой части циклона в воскресенье, 12 сентября. В регионе прогнозируются сильные дожди с грозами и градом.

На севере Приморья ожидается сильный ливень, на крайнем северо-востоке — очень сильный. На остальной территории Приморского края пройдут умеренные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы и град. Западный ветер на некоторых местностях будет дуть с порывами до 20 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до плюс 9-14 градусов, днем столбики термометров покажут плюс 14-23 градуса. В столице края — Владивостоке ожидается небольшой дождь с грозой, а также сильный северо-западный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, ночью температура опустится до плюс 12 градусов.

Недавно, в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили об ухудшение погодных условий в городе в воскресенье, 12 сентября. Синоптики спрогнозировали в Северной столице грозы, туман и сильный ветер.

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