Путин заявил о необходимости создать тренировочный центр на Дальнем Востоке

Москва, 10 сентября. На территории Дальнего Востока нужно создать тренировочный центр для спортсменов, заявил президент РФ Владимир Путин.

России нужно увеличивать количество центров для подготовки профессиональных спортсменов. Необходимость этого показали предыдущие Олимпиады, добавил Путин.

«Предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. Подготовка к Играм в Токио и Пекине подтвердила актуальность такой площадки», — заявил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Не так давно президент РФ Владимир Путин поручил министерству спорта проработать вопрос о финансировании строительства спортивных сооружений на Дальнем Востоке. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с представителями общественности по вопросам развития региона в рамках ВЭФ-2019.