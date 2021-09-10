Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 16:09
16:05
Армия
Талибы захватили склад с военной техникой в провинции Панджшер
16:04
Происшествия
Фельдшер в Омске получил срок за взятки от осужденных
16:03
Общество
Переехавший в Москву американец Майк объяснил, почему туалеты в США хуже российских
16:00
Общество
Эфир: Почему у супругов возникают проблемы в постели и как их решить
15:56
Общество
В Общественном совете Ленинградской области раскритиковали Варламова
15:55
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки
15:54
Происшествия
Пешеход погиб при столкновении с мотоциклом на Кутузовском проспекте в Москве
15:50
Происшествия
Две москвички скончались от отравления арбузом
15:48
Общество
Депутат Милонов: Ангела Меркель стала феминисткой ради своего будущего
15:48
Общество
Путин призвал добиться справедливого судейства в гимнастике
Все новости

Путин заявил о необходимости создать тренировочный центр на Дальнем Востоке

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 14:55
Общество
Путин заявил о необходимости создать тренировочный центр на Дальнем Востоке
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 10 сентября. На территории Дальнего Востока нужно создать тренировочный центр для спортсменов, заявил президент РФ Владимир Путин.

России нужно увеличивать количество центров для подготовки профессиональных спортсменов. Необходимость этого показали предыдущие Олимпиады, добавил Путин.

«Предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. Подготовка к Играм в Токио и Пекине подтвердила актуальность такой площадки», — заявил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Не так давно президент РФ Владимир Путин поручил министерству спорта проработать вопрос о финансировании строительства спортивных сооружений на Дальнем Востоке. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с представителями общественности по вопросам развития региона в рамках ВЭФ-2019.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин заявил о необходимости создать тренировочный центр на Дальнем Востоке
путин олимпиада дальний восток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru