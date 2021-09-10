Контракт со строителями школы в Приморье расторгли после инцидента с пьяным сторожем

Владивосток, 10 сентября. Расторгнут контракт с субподрядчиком, строившим школу в поселке Волчанец, где губернатора Приморья Олега Кожемяко встретил пьяный сторож.

Новые договоренности уже достигнуты. Работы возобновлены, рассказал источник, связанный с генподрядчиком — компанией «ТехПромАтлант», пишет ТАСС. К тому же известно о расторжении контракта с организацией, предоставляющей охранные услуги.

Подрядчик ранее пообещал начать строительство школы после появления в Сети видео, на котором запечатлен пьяный сторож. Глава компании заявил о планах активизировать работы с 10 сентября. Фотографию пьяного сторожа Олег Кожемяко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. По словам охранника, у него был выходной в тот день, когда глава Приморья прибыл на стройплощадку.