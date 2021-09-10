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Подрядчик пообещал начать стройку школы в Приморье после видео с пьяным сторожем
Общество
Подрядчик пообещал начать стройку школы в Приморье после видео с пьяным сторожем
pskovadmin.ru  /  Пресс-служба администрации Пскова

Владивосток, 10 сентября. Компания «Техпроматлант» пообещала начать строительство новой школы после визита на объект губернатора Приморья Олега Кожемяко, который на месте увидел лишь пьяного сторожа.

По словам директора компании Николая Воронова, строительство активизируется с 10 сентября. При этом во время инспекции главы региона, на месте строительства был обнаружен лишь сторож в состоянии алкогольного опьянения. Он едва стоял на ногах и при попытке открыть ворота Кожемяко упал на них. Видеозапись инцидента выложил сам губернатор.

«Сроки сильно сдвинулись относительно первоначального проекта, так как осталось наследие от предыдущего подрядчика», — признался Воронов.

Параллельно со строительством приходится устранять ошибки предыдущего подрядчика, добавил директор. Среди них он выделил несоответствие класса бетона и просаженные фундаменты.

Сам сторож во время визита губернатора края начал оправдываться за свое состояние и внешний вид. Он заявил, что у него выходной, однако кроме него никого на стройке больше не было.

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