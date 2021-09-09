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Губернатора Приморья в ходе инспекции строительства школы встретил лишь пьяный сторож

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 13:20
Общество
Губернатора Приморья в ходе инспекции строительства школы встретил лишь пьяный сторож
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Владивосток, 9 сентября. Внезапную проверку строительства школы в поселке Волчанец устроил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, однако там его встретил только пьяный охранник.

По прибытии на объект глава региона обнаружил отсутствие строителей на месте. Сам сторож в попытке открыть ворота рухнул на землю. После этого нетрезвый охранник едва встал на ноги.

В ответ на замечание со стороны Кожемяко сторож заявил, что у него выходной. Позже губернатор отметил, что на стройплощадке школы не встретил ни одной живой души, кроме в «в смерть пьяного сторожа».

«Будем расставаться с такими подрядчиками», — написал Кожемяко в Telegram-канале.

Губернатор Приморья сообщил и хорошие новости о школах региона. Он отметил, что занятия в детско-юношеских спортивных заведениях сделают бесплатными. Вопрос доступности детского спорта обсуждался в ходе встреч с местными жителями. Кожемяко считает, что работу тренеров должны оплачивать школы. Деятельность в данном направлении следует вести при любых обстоятельствах.

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школа кожемяко пьяный сторож
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