Масштабные отключения водоснабжения пройдут во Владивостоке

Владивосток, 9 сентября. Дома и учреждения на десятках улиц останутся без водоснабжения во Владивостоке в ближайшие часы.

В городе продолжаются массовые отключения воды. На этот раз водоснабжение будет временно отключено с 08:00 до 20:00 в связи с подключением вновь построенного водопровода, сообщает ИА DEITA.RU.

Воды временно не будет в домах на улицах Урицкого, Ленских рабочих, Лазо, Кооперативная, Фрунзе, Кирова, Горная, Красноармейская, Шевченко, Горького, Дзержинского, Куйбышева, Воровского, Октябрьская, Чкалова и Тихоокеанская.

Кроме того, отключение водоснабжения затронет улицы Гоголя, Арсеньева, Панфилова, Невельского, Калинина, Дубровского, Полтавская, Сафонова, Астраханская, Красина, Бакинских комиссаров, Норильская, Толстого, Космонавтов, Белинского, Хасанская, Заозерная, Леваневского, Циолковского, Пржевальского, Тургенева, Ханкайская, Пояркова, Васнецова, а также переулки Красина и Хасанский.

Ранее сообщалось, что бригада демонтажа муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убрала более 40 объектов общей площадью 850 кв. метров в июле. Гаражи, киоски, торговые и металлические лотки, установленные самовольно и без разрешений, вывезли почти с 20-ти улиц города.