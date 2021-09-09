Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 08:07
08:00
Весь мир
«Талибан» выразил желание присоединиться к КПЭК
08:00
Общество
Преимущества организации международных перевозок одним логистическим оператором
07:59
Политика
Политолог Бортник объяснил важность встречи с Путиным для Зеленского
07:57
Общество
«Фейками напичкали»: в Сети обсудили слушания родственников жертв рейса MH17
07:53
Политика
Политолог Ищенко: США хотели вывести Россию из активного противостояния
07:52
Происшествия
Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приамурье
07:50
Происшествия
Сорвавшегося с козырька дома ребенка доставили в больницу Южно-Сахалинска
07:49
Происшествия
Почти 100 кг лососевой икры изъяли у браконьеров на Камчатке
07:48
Политика
Политолог Ищенко: Украина разлагается буквально на глазах
07:42
Происшествия
Машина перевернулась после столкновения с другим авто в Москве
Все новости

Масштабные отключения водоснабжения пройдут во Владивостоке
Общество
Масштабные отключения водоснабжения пройдут во Владивостоке
pixabay.com

Владивосток, 9 сентября. Дома и учреждения на десятках улиц останутся без водоснабжения во Владивостоке в ближайшие часы.

В городе продолжаются массовые отключения воды. На этот раз водоснабжение будет временно отключено с 08:00 до 20:00 в связи с подключением вновь построенного водопровода, сообщает ИА DEITA.RU.

Воды временно не будет в домах на улицах Урицкого, Ленских рабочих, Лазо, Кооперативная, Фрунзе, Кирова, Горная, Красноармейская, Шевченко, Горького, Дзержинского, Куйбышева, Воровского, Октябрьская, Чкалова и Тихоокеанская.

Кроме того, отключение водоснабжения затронет улицы Гоголя, Арсеньева, Панфилова, Невельского, Калинина, Дубровского, Полтавская, Сафонова, Астраханская, Красина, Бакинских комиссаров, Норильская, Толстого, Космонавтов, Белинского, Хасанская, Заозерная, Леваневского, Циолковского, Пржевальского, Тургенева, Ханкайская, Пояркова, Васнецова, а также переулки Красина и Хасанский.

Ранее сообщалось, что бригада демонтажа муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убрала более 40 объектов общей площадью 850 кв. метров в июле. Гаражи, киоски, торговые и металлические лотки, установленные самовольно и без разрешений, вывезли почти с 20-ти улиц города.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Масштабные отключения водоснабжения пройдут во Владивостоке
приморье владивосток отключение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru