Подросток жестоко избил оперативника МВД в служебном кабинете в Приморье

Владивосток, 8 сентября. Доставленный в отделение полиции подросток избил 29-летнего оперативника МВД в Приморском крае. Парня задержали в рамках проверки нанесения им телесных повреждений.

Инцидент случился в Лесозаводске. Старший лейтенант полиции с восьмилетним стажем написал заявление в дежурную часть местного отделения правоохранительных органов, что его избили прямо в кабинете, сообщает источник ФАН.

По имеющейся информации, 17-летний юноша накинулся на стража порядка и успел нанести ему несколько ударов. На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели потерпевшего и диагностировали у него характерные для ударов ушибы левой стороны лица. Стражи порядка установили, что избивший следователя парень состоит на учете как в полиции приморского города, так и в других социальных службах. Дебошир учится в местном техникуме, а проживает в «Центре содействия семейному устройству».

В отношении несовершеннолетнего заведено уголовное дело об избиении сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Производство взято под личный контроль начальника лесозаводского отделения полиции, который начал служебную проверку инцидента.

Ранее бывший начальник пермского поисково-спасательного отряда избил своего подчиненного. За такое правонарушение мужчина получил наказание в виде трех лет условного срока, а также компенсации морального вреда.