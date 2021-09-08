Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 18:27
18:27
Общество
Марков допустил фальсификацию отчета наблюдателей ПАСЕ о выборах в России
18:25
Общество
Норкин жестко ответил на критику после свадьбы
18:25
Политика
Депутат Рады Умеров призвал Киев вступиться за подозреваемых в диверсии в Крыму
18:23
Происшествия
Десятки индийцев пропали без вести после столкновения трех судов на реке Брахмапутра
18:22
Происшествия
Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников РКН
18:21
Общество
Диетолог Лурдес Кастро назвала самый полезный вид красной рыбы
18:20
Спорт
«Зенит» просит ФИФА разъяснить ситуацию с санкциями против Малкома и Клаудиньо
18:14
Политика
Инаугурация нового Правительства Афганистана назначена на 11 сентября
18:13
Общество
Герой штурма дворца в Кабуле Геннадий Кузнецов скончался на 74-м году жизни
18:09
Общество
«Шугалей-3» вызвал восторженную реакцию у российских зрителей
Все новости

Подросток жестоко избил оперативника МВД в служебном кабинете в Приморье

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 18:01
Происшествия
Подросток жестоко избил оперативника МВД в служебном кабинете в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 8 сентября. Доставленный в отделение полиции подросток избил 29-летнего оперативника МВД в Приморском крае. Парня задержали в рамках проверки нанесения им телесных повреждений.

Инцидент случился в Лесозаводске. Старший лейтенант полиции с восьмилетним стажем написал заявление в дежурную часть местного отделения правоохранительных органов, что его избили прямо в кабинете, сообщает источник ФАН.

По имеющейся информации, 17-летний юноша накинулся на стража порядка и успел нанести ему несколько ударов. На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели потерпевшего и диагностировали у него характерные для ударов ушибы левой стороны лица. Стражи порядка установили, что избивший следователя парень состоит на учете как в полиции приморского города, так и в других социальных службах. Дебошир учится в местном техникуме, а проживает в «Центре содействия семейному устройству».

В отношении несовершеннолетнего заведено уголовное дело об избиении сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Производство взято под личный контроль начальника лесозаводского отделения полиции, который начал служебную проверку инцидента.

Ранее бывший начальник пермского поисково-спасательного отряда избил своего подчиненного. За такое правонарушение мужчина получил наказание в виде трех лет условного срока, а также компенсации морального вреда.

 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подросток жестоко избил оперативника МВД в служебном кабинете в Приморье
подросток приморский край избиение полицейский побои следователь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru