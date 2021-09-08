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Новую развязку открыли на оживленной трассе в Приморье
Общество
Новую развязку открыли на оживленной трассе в Приморье
lenobl.ru  /  официальный сайт правительства Ленобласти

Владивосток, 8 сентября. Первые машины проехали по новой транспортной развязке на дороге Владивосток — Находка — порт Восточный.

Развязка расположена у поворота на поселок Силинский и дает выход к развлекательной зоне «Приморье». С ее помощью несколько дорог были объединены в общую сеть, сообщает ИА PrimaMedia. Участок дороги открыли торжественным проездом колонны грузовых автомобилей.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что население поселка Силинский составляет почти две тысячи человек. Чтобы попасть домой, им приходилось делать огромный круг. Теперь их путь до дома составляет четыре километра, подчеркнул глава региона.

Ранее на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморья, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород» было подписано соглашение о создании города Спутник вблизи Владивостока. Новый город с населением около 300 тысяч человек будет располагаться в 30 километрах от Владивостока.

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приморье кожемяко дорога
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