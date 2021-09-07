Боевые пловцы ТОФ поразили условного противника на учениях во Владивостоке

Владивосток, 7 сентября. Отряд противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота уничтожил условного противника на учениях во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении ТОФ.

Согласно легенде, диверсионно-разведывательная группа условного врага планировала захватить узел связи и произвела ряд взрывов для нейтрализации прибрежных коммуникаций. Из-за сложного доступа к объекту, для уничтожения противника направились боевые пловцы спецподразделений.

Отряд ТОФ незаметно прошел под водой. В ходе скоротечного огневого боя потенциальный противник был уничтожен. Пловцы освободили объект, осмотрели фарватер. На нем обнаружили мину, которую вскоре нейтрализовали управляемым подрывом.

Военнослужащие Черноморского флота приступят к отработке боевых стрельб 7 сентября. Маневры с привлечением кораблей состоятся в Крыму. К тактическим тренировкам будут привлечены подразделения морской пехоты и 22-й армейский корпус ЧС. Всего планируют задействовать более 500 человек.